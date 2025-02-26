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Минюст усомнился в полномочиях ЦБ маркировать эмитентов с недостаточным раскрытием информации

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минюст РФ до сих пор не зарегистрировал нормативный акт Банка России о введении обособления бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации, возникла дискуссия о полномочиях регулятора реализовать идею о маркировке таким образом.

Из-за неполного раскрытия информации эмитентами, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, Банк России весной 2024 года объявил о планах ввести маркировку ценных бумаг недостаточно прозрачных компаний. Руководство регулятора рассчитывало на принятие этих правил до конца 2024 года, осенью сообщало о направлении документа на регистрацию в Минюст РФ.

Однако до сих пор документ так и не был зарегистрирован и опубликован.

"У нас идет дискуссия с коллегами из Минюста на эту тему. Как только завершим ее... Я очень надеюсь, что мы завершим, то выпустим эти правила", - сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах XIV Всероссийского форума по корпоративному управлению.

По его словам, проблема возникла "в полномочиях". "Коллеги из Минюста ставят вопрос, насколько у нас достаточно полномочий, чтобы именно в такой конфигурации издать данный нормативный акт", - сказал он журналистам.

Планировалось, что обособляться будут ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают данные о себе в меньшем объеме, чем установлено действующими правилами. Обособление должны будут обеспечивать биржи, выделяя бумаги внутри списков в отдельную секцию (сегмент, сектор), "или иным способом, позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг".

Биржи будут обязаны обособить ценные бумаги компании в течение 10 рабочих дней со дня, когда узнали о наличии признаков раскрытия ею данных в недостаточном объеме. Уведомлять о таких фактах биржу сможет и ЦБ РФ.

Документ предусматривал возможность снять выделение с ценных бумаг - это будет возможно по обращению их эмитента. Обязательное условие для этого - в течение полугода до обращения компания-заявитель раскрывала данные о себе в том объеме, как предусмотрено.

Банк России Владимир Чистюхин Минюст РФ ЦБ РФ
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