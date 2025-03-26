Банк России летом запустит пилотный рейтинг акций российских эмитентов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Банк России планирует летом 2025 года запустить в пилотном режиме проект по рейтингованию акций российских компаний; полноценно механизм должен заработать в 2026 году, сообщила "РБК Инвестициям" руководитель департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

"Идея в том, что рейтинговые агентства выступят своего рода провайдерами независимых оценок справедливой стоимости эмитента. Она будет определяться на основе как финансовых, так и нефинансовых метрик", - рассказала она.

По ее словам, агентства будут присваивать акциям "звездочки" и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой. Таким образом, инвесторы получат прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут принимать инвестиционные решения.

"Рейтинговые агентства приступили к разработке методологий новой категории рейтингов. На их базе мы предполагаем пилотировать проект", - отметила Абашеева.

Как минимум два рейтинговых агентства уже разработали и презентовали эмитентам и профессиональным аналитикам свои методологии добавила она. В их основе лежит модельная справедливая стоимость эмитента, но учитываются и другие факторы, например, качество корпоративного управления, а также защита интересов инвесторов, информация эмитента, чувствительная к иностранным санкциям. ЦБ не намерен устанавливать жесткие требования к методологиям на пилотном этапе проекта.

Планируется, что один эмитент сможет получить несколько оценок от разных рейтинговых агентств. В том случае, если оценки агентств будут кардинально отличаться друг от друга, это может стать поводом для ЦБ, чтобы подумать над минимальными требованиями для аналитиков.

Регулятор предлагает обновлять рейтинги примерно раз в полгода, привязав их публикацию к выходу отчетности по МСФО.

Рейтингование акций станет российским аналогом проекта Morningstar, который предлагает похожий рейтинговый продукт в Северной Америке, Европе и Азии, отметила Абашеева. Morningstar - инвестиционно-исследовательская компания и рейтинговое агентство в США, имеет свою систему рейтингов в виде "звезд".

Банк России планирует, что наличие рейтинга акций станет обязательным для эмитентов, которые не раскрывают информацию в силу санкционных рисков. "Важно, чтобы рейтинг опосредованно рассказывал о компании, что она сама не может о себе рассказать из-за санкционных проблем. Но это произойдет точно не на старте, а когда мы поймем, что продукт стал рабочим", - объяснила Абашеева.

Российские компании вправе не полностью раскрывать информацию о своей деятельности с марта 2022 года. Банк России весной 2024 года объявил о планах ввести маркировку ценных бумаг недостаточно прозрачных компаний. Руководство регулятора рассчитывало на принятие этих правил до конца 2024 года. Однако в начале 2025 года стало известно о возникших проблемах с регистрацией документа в Минюсте. Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что возникла дискуссия о полномочиях регулятора реализовать идею о маркировке таким образом.