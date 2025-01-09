ЦБ РФ и Минфин разъяснили правила закрытия корпоративной информации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минфин России и Банк России выпустили совместное информационное письмо с разъяснением правил ограничения компаниями доступа к чувствительным к санкционным угрозам данным о своей деятельности.

Сейчас компании в вопросах раскрытия информации руководствуются постановлением правительства РФ №1102 от 4 июля 2023 года. Этот документ отменил принятый в марте 2022 года мораторий на прозрачность корпоративной информации, обязав эмитентов вернуться к раскрытию данных о себе, сохранив им право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако, по данным Минфина и ЦБ РФ, разное толкование документа привело к неодинаковым практикам раскрытия данных, в том числе к их излишнему ограничению. В связи с этим они подготовили соответствующее совместное разъяснение.

В письме разъясняется, в каких случаях и в каком объеме компании вправе не раскрывать информацию. В частности, Минфин России и Банк России указывают, что не поддерживают практики, основанные на формальном подходе, а также на избирательном принципе, когда данные недоступны на ресурсах аккредитованных информационных агентств, но размещаются эмитентами в иных публичных источниках.