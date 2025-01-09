Поиск

ЦБ РФ и Минфин разъяснили правила закрытия корпоративной информации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минфин России и Банк России выпустили совместное информационное письмо с разъяснением правил ограничения компаниями доступа к чувствительным к санкционным угрозам данным о своей деятельности.

Сейчас компании в вопросах раскрытия информации руководствуются постановлением правительства РФ №1102 от 4 июля 2023 года. Этот документ отменил принятый в марте 2022 года мораторий на прозрачность корпоративной информации, обязав эмитентов вернуться к раскрытию данных о себе, сохранив им право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако, по данным Минфина и ЦБ РФ, разное толкование документа привело к неодинаковым практикам раскрытия данных, в том числе к их излишнему ограничению. В связи с этим они подготовили соответствующее совместное разъяснение.

В письме разъясняется, в каких случаях и в каком объеме компании вправе не раскрывать информацию. В частности, Минфин России и Банк России указывают, что не поддерживают практики, основанные на формальном подходе, а также на избирательном принципе, когда данные недоступны на ресурсах аккредитованных информационных агентств, но размещаются эмитентами в иных публичных источниках.

Банк России ЦБ РФ Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд

ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд

"Домодедово" повысило сборы с авиакомпаний на 4-12%

"Домодедово" повысило сборы с авиакомпаний на 4-12%

Новогодние каникулы прервали трехмесячный рост стоимости бензина на АЗС Москвы

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

Число корпоративных банкротств в США в 2024 г. было максимальным за 14 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5670 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе182 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });