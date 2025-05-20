Законопроект о штрафах за расчеты криптовалютой в России предполагает ее конфискацию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил на Петербургском международном юридическом форуме директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев.

"Сейчас проект предусматривает дополнение КоАПа статьей 15.49, где будет четыре состава. Еще идет обсуждение, но для нас первая часть крайне важна, это как раз ответственность по КоАПу за незаконное использование цифровой валюты в качестве встречного предоставления, то есть в качестве средства платежа. Ответственность достаточно жесткая, как мне кажется, на общем фоне КоАП, там для физлиц 100-200 тысяч, для юридических лиц - 700 тысяч - 1 млн рублей", - сказал он.

"Но ключевое, что та цифровая валюта, которая будет незаконно использоваться в качестве средства платежа, она будет конфисковываться, это наиболее болезненное будет явление", - добавил Медведев.

По его словам, для целей внешнеэкономической деятельности цифровые валюты сейчас "могут и должны использоваться".

Вопрос правовой природы стейблкоинов продолжает обсуждаться, ЦБ ведет дискуссию как с профессиональным сообществом, так и с Минфином.

"Стейблкоин - это общее понятие для совокупности активов, которые по содержанию достаточно различны. У нас сейчас есть, в любой аэропорт зайди, там крупный российский банк предлагает некий сервис услуг, пакетов, через юрисдикцию Кыргызстана. Когда выпускается стейблкоин, как иностранный ЦФА (цифровой финансовый актив) по праву локальной юрисдикции. А наш закон о ЦФА, он сейчас допускает возможность, но пока это не реализовано еще, но потенциал такой есть, он, во-первых, допускает возможность использования российских ЦФА в качестве средств оплаты для целей ВЭД", - сказал Медведев.

"Так вот мы и в нашу информсистему по 259-му закону (о цифровых финансовых активах - ИФ) можем запустить иностранный ЦФА, который будет в данном качестве квалифицирован оператором, и потенциал определенный есть. Но когда говорят про стейблкоин, то в 99% случаев подразумевают USDT (токен, который привязан к стоимости доллара США в соотношении 1:1 - ИФ). USDT - вещь не до конца изученная, не вполне понятная", - добавил он.

ЦБ в конце 2024 года запустил экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте, для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ может устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для категории "особо квалифицированных" инвесторов. ЦБ также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

При этом регулятор отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.