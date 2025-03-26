Росфинмониторинг сообщил о завершающей стадии тестирования сервиса криптопроверки в банках

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн" для проверки банками криптотранзакций находится на финальной стадии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Тестирование указанного цифрового сервиса в деятельности комплаенс-служб финансовых институтов, а также согласование всех критериев завершающего этапа пилота находятся на финальной стадии", - сказали в ведомстве.

Начать полноценное подключение банков к сервису планируется до конца 2025 года.

Платформа "Прозрачный блокчейн", разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Тестирование сервиса началось в 2023 году, в нем принимают участие пять крупнейших банков.

Банк России в середине марта сообщил, что направил в правительство предложения о том, чтобы разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для новой категории "особо квалифицированных" инвесторов. Кроме того, вне ЭПР предлагается разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

При этом ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.