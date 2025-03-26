Поиск

Росфинмониторинг сообщил о завершающей стадии тестирования сервиса криптопроверки в банках

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн" для проверки банками криптотранзакций находится на финальной стадии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Тестирование указанного цифрового сервиса в деятельности комплаенс-служб финансовых институтов, а также согласование всех критериев завершающего этапа пилота находятся на финальной стадии", - сказали в ведомстве.

Начать полноценное подключение банков к сервису планируется до конца 2025 года.

Платформа "Прозрачный блокчейн", разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Тестирование сервиса началось в 2023 году, в нем принимают участие пять крупнейших банков.

Банк России в середине марта сообщил, что направил в правительство предложения о том, чтобы разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для новой категории "особо квалифицированных" инвесторов. Кроме того, вне ЭПР предлагается разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

При этом ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

Банк России Росфинмониторинг правительство Прозрачный блокчейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НСПК восстановила работу Системы быстрых платежей после сбоя

Банк России летом запустит пилотный рейтинг акций российских эмитентов

Пользователи столкнулись с проблемами при оплате и переводах по СБП

Пользователи столкнулись с проблемами при оплате и переводах по СБП

Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Moody's предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США

Moody's предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США

Ритейлер "Лента" в IV квартале нарастил EBITDA на 19,7% до 21,4 млрд рублей

Ритейлер "Лента" в IV квартале нарастил EBITDA на 19,7% до 21,4 млрд рублей

Ипотеку по двум документам возобновили в ВТБ

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });