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Apple оштрафована за пропаганду ЛГБТ на общую сумму в 7,5 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd по еще двум протоколам о пропаганде признанного экстремистским и запрещенного в России ЛГБТ, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Apple Distribution International Ltd административный штраф в размере 2,5 млн рублей по каждому из двух административных протоколов", - сообщили в суде.

Ранее в понедельник суд оштрафовал Apple по аналогичному правонарушению на 2,5 млн. Таким образом, общая сумма штрафа составила 7,5 млн рублей.

Apple впервые привлечена к ответственности в России за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Российские суды ранее штрафовали компанию за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в России информации.

Верховный суд России в ноябре 2023 года по иску Минюста признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его.

Apple ЛГБТ Минюст Таганский суд
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