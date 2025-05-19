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Что произошло за день: понедельник, 19 мая

Разговор Путина и Трампа, планы ужесточения ответственности для иноагентов, признание Amnesty International Limited нежелательной в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался более двух часов. Президент РФ заявил о готовности работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время. Он сказал, что Украина должна найти компромиссы, позволяющие устранить первопричины конфликта.

- В Минюсте анонсировали поправки, ужесточающие уголовное наказание для иноагентов. Замминистра Олег Свириденко отметил, что в ряде других государств предусмотрено уголовное наказание при любом нарушении законов об иноагентах.

- Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией.

- Apple впервые оштрафована в России за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Суммарно штраф составил 7,5 млн рублей.

- ФСБ сообщила о предотвращении серии нападений на полицейских 9 мая в Ставропольском крае.

- Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович, ему было 98 лет.

- ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК" - в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц "ПИК" и услуги связи предоставляются "Ловител".

- В ФК "Ростов" сменится руководство после суперфинала Кубка России с московским ЦСКА. Клуб покинут, в частности, президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, спортивный директор клуба Алексей Рыскин, тренеры, большое количество игроков.

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