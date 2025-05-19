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Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International Ltd. виновной в пропаганде признанного экстремистским и запрещенного в России движения ЛГБТ, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Apple Distribution International Ltd административный штраф на общую сумму в размере 2,5 млн рублей", - решил суд.

Компания признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Как ожидается, в понедельник суд рассмотрит еще несколько аналогичных протоколов в отношении компании.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Российские суды ранее неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в России информации.

Верховный суд России в ноябре 2023 года удовлетворил иск Министерства юстиции о признании экстремистским и запрете международного движения ЛГБТ.

Apple ЛГБТ Таганский суд Apple Distribution International Ltd
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