Суд оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья оштрафовал Telegram Messenger Inc за нарушение закона о локализации персональных данных и неисполнение российского законодательства, сообщили в пресс-службе суда.

"Назначить Telegram Messenger Inc административный штраф на общую сумму в размере 2,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Компания признана виновной по части 1 статьи 13.39 КоАП (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями) и частью 8 статьи 13.11 КоАП (нарушение российского законодательства в области персональных данных)

Ранее Telegram неоднократно штрафовали в России за различные нарушения, в том числе, неудаление запрещенного контента.