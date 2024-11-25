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Суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 7 млн рублей мессенджеру Telegram за неудаление запрещенной информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Компания признана виновной в неудалении информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности или материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и др. (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.

Telegram Таганский суд Москва
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