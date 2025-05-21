Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Сергей Куликов во время встречи с президентом РФ Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Роснано" преодолело кризис ликвидности и не планирует привлекать заемные средства, однако "остается предмет для разговора" с точки зрения долга, сообщил глава компании Сергей Куликов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Преодолели кризис ликвидности - в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию", - сказал Куликов.

По его словам, долг "Роснано" составлял 440 млрд рублей, из них 178 млрд рублей - проценты. "То есть, есть предмет для разговора. Владимир Владимирович, я отдельно доложу", - отметил глава компании.

Куликов также сообщил, что портфель активов "Роснано" вырос с точки зрения качества - инвестиционной и технологической зрелости, так и стоимости (рост произошел на 160%). "Доходность по выходам (из активов - ИФ) старались сделать не ниже ключевой ставки для того, чтобы массовые инвесторы видели, что инвестировать в так называемый диптех или в наукоемкие проекты, особенно с правильным управлением, выгодно и интересно", - отметил Куликов.

"Итого: турбулентность пройдена. Время, наверное, наверстать темп и сверить направления", - отметил глава компании.

По его словам, "Роснано" совместно с федеральными органами власти разработали "некоторые сценарии стратегии" компании.

В новой стратегии, по словам Куликова, "Роснано" старается сфокусироваться на химии, материалах, энергетике, логистике, экологии, инфраструктуре и безопасности. Также компания задумывается о развитии советских научных разработок, которые не были доведены до прототипа или внедрения.

"Роснано" не раз предупреждало о риске возникновения банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Сообщения о финансовых проблемах госкомпании начали появляться в конце 2021 года. Источник, близкий к компании, говорил "Интерфаксу", что с 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей. Это к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил источник.

Летом 2024 года "Роснано" сообщило о выплате банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга с дисконтом. Сумму выплат в компании не называли. Там уточняли, что стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд рублей в год.

В результате в сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.

При этом в "Роснано" заявляли, что компания намерена взыскивать нанесенный компании ущерб, который был выявлен в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий, в рамках уголовных дел или в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами.

Позднее ряду бывших топ-менеджеров компании были предъявлены обвинения о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.