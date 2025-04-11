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"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" в полном объеме перевело денежные средства по выплате купонного дохода облигаций 8-й серии в течение срока технического дефолта, следует из материалов Национального расчетного депозитария (НРД).

"Дата поступления в НРД денежных средств - 10 апреля, дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам - 11 апреля", - уточняет депозитарий.

Размер выплаты на одну облигацию составил 90,4 рубля.

"Роснано" должно было 31 марта выплатить 12-й купон девятилетних облигаций, однако не исполнило обязательства в срок, объяснив задержку "разработкой технического механизма выплаты купонного дохода".

Выпуск с погашением в марте 2028 года объемом 13,4 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Купоны по займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ, ставка 12-го купона - 18,13% годовых. Выплата следующего, 13-го, купона предстоит 29 сентября. В сентябре 2024 года "Роснано" выкупило по оферте 17% данного выпуска (2 млн 279,037 тыс. штук) по цене 83,35% от номинала: в существенном факте эмитента о выплате 12-го купона общее количество бумаг выпуска указано за вычетом выкупленных по оферте. Соответственно, общая выплата по 12-му купону в 1,005 млрд рублей была произведена уже по новому объему бумаг (11 млн 120,963 тыс. штук).

Согласно решению о выпуске, по займу выдана госгарантия Минфина на сумму 13,4 млрд рублей, которая распространяется только на номинальную стоимость бумаг, не покрывая купонные платежи.

На данный момент у "Роснано" два выпуска облигаций. Помимо указанного выше, в обращении также находится выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 1,68 млрд рублей со сроком погашения 10 ноября 2025 года. В августе 2024 года "Роснано" выкупило его по оферте почти полностью (в обращении осталось чуть более 6 млн рублей) и планировало досрочно погасить их. Ближайшая выплата купона по биржевому выпуску - 12 мая.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Сообщения о финансовых проблемах госкомпании начали появляться в конце 2021 года. Источник, близкий к компании, говорил "Интерфаксу", что с 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей. Это к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил источник.

В июле 2024 года "Роснано" сообщило о выплате банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20% (с учетом экономии на процентах - 40%). Сумму выплат в компании не называли. Там уточняли, что стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд рублей в год.

В результате в сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.

Роснано НРД
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