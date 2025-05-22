Правительство России утвердило концепцию развития наставничества

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции развития наставничества в России до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации, сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, предлагается подготовить рекомендации по регулированию социально-трудовых отношений для организации наставничества в сфере труда, разработать методические рекомендации по реализации наставничества в различных коллективах и расширению практик наставничества на предприятиях, утвердить региональные меры поддержки наставничества, поддерживать проекты в сфере культуры и искусства, связанные с повышением престижа профессии педагога и наставника.

Помимо этого, в планах - привлекать к этой работе ветеранов труда и участников боевых действий, разработать образовательную программу для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодёжи, а также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развивать цифровую платформу "Наставник.рф", объединяющую крупные организации и наставников из разных сфер.

Разработать концепцию развития наставничества правительству поручил президент РФ Владимир Путин после заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.