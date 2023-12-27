Путин поддержал создание в РФ цифровой платформы по выбору наставника

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение создать всероссийскую цифровую платформу, где каждый мог бы выбрать себе наставника по роду своей деятельности.

Перед заседанием в Кремле Госсовета, который посвящен подведению итогов Года педагога и наставника, Путин посетил тематическую выставку, где ему, в частности, рассказали о том, что 24 февраля 2024 года стартует Всероссийский конкурс "Наставник года". Организаторы выставки попросили президента помочь в создании цифровой платформы о наставничестве.

Путин сказал, что "обязательно сделаем это, поможет и министерство просвещения, и администрация президента".

При этом президент отметил, что для наставников нужны не только моральные стимулы, но и материальные - "зарплату нужно повышать".

Путин также согласился с тем, что должны быть разработаны некие единые требования к наставнической деятельности, хотя признался, что пока не понимает, как это сделать, поскольку в наставничестве "такое разнообразие направлений".

"Но само по себе абсолютно правильно, что нужно выйти на какое-то понимание об основных параметрах этой деятельности. (Наставникам - ИФ) нужна поддержка, нужен и материальный статус", - сказал Путин.