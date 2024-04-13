Приоритеты образования на будущее – развитие наставничества и вечные ценности

Российская академия образования подвела итоги прошедшего года и наметила ориентиры в Год семьи

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве состоялось общее собрание Российской академии образования. Обсуждались итоги работы в прошлом 2023 году. Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

О том, как мир видят дети

Прошедший год для академии был знаменательным: 80-летие РАО, 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, основателя отечественной педагогической науки, и Год педагога и наставника. Эти три темы и стали ключевыми в работе академии и, соответственно, в докладе президента РАО академика Ольги Васильевой.

Но начнем отчет об общем собрании не с доклада о проделанной работе, а с выставки детских рисунков "Мир глазами ребенка". В залах академии демонстрировалась только небольшая часть общей экспозиции, а всего она насчитывает почти 200 тысяч картин, созданных с 1897 года по наши дни. Художникам – от 10 до 18 лет.

Праздники дети видели в атмосфере на улицах, в семье, когда 8 марта поздравляли мам и бабушек, и даже, что интересно, в появлении в доме родителей с новым малышом! Очень трогательные картины тринадцатилетней Нади Фроловой - на них молодые мама и папа с грудным малышом на руках - и одиннадцатилетней Екатерины: в дом входит мама с новорожденным братиком (а может, с сестричкой). И это для ребенка праздник!

Есть рисунки сбора урожая в саду, картины зимней и летней природы, портрет всей семьи (семь человек) и торжественные моменты входа в храм! Мне, глядя на эти рисунки, подумалось: вот вам и отношение ребенка к семейным ценностям.

Примечательно, что некоторые юные художники стали профессионалами в живописи: Анатолий Левитин, Дмитрий и Елена Яблонские, Агада Шор, а также Никита Фаворский, погибший в Великой Отечественной войне сын великого графика Владимира Фаворского.

Каким должен быть наставник

Наставники – кто это и какие у них заботы и проблемы? Отчетный доклад президента РАО академика Ольги Васильевой начался с темы создания Концепции развития наставничества. В частности, ученые Центра воспитания и развития личности РАО провели масштабное исследование, чтобы выяснить, в какой степени педагоги влияют на развивающегося человека не только как эксперты в определенной сфере, но и как зрелые носители опыта и духовно-нравственных качеств.

В этом масштабном исследовании, как отмечается в докладе, приняло участие более 4300 педагогов из восьми федеральных округов. Интересно, что более 80% учителей сказали, что помимо основной педагогической работы на уроке, они и в других формах участвуют в воспитании. Более того, были бы готовы "отдавать этому виду деятельности еще больше времени, если бы не необходимость отвлекаться на иную деятельность, в том числе на заполнение документации".

Заметим, что в перерыве в беседе многие члены академии с огорчением сетовали на бюрократический подход "образовательных начальников", как они назвали чиновников министерств и ведомств, занимающихся организацией учебного, а значит, и воспитательного процесса. Опыт показал, что "при взаимодействии с грамотным наставником формируется понимание значения в жизни взаимопомощи, взаимоуважения, милосердия, коллективизма и гражданственности. При этом речь не идет только о работе с учениками, но и о передаче опыта от одного педагога другому".

Ученые РАО выделили 15 основных критических принципов самого наставника, например, уважение к труду, преемственность традиций, ответственность, откровенность и искренность. Васильева признает, что эти и другие нормы, которые должны быть "присущи человеку, передающему свой жизненный и профессиональный опыт, несколько идеализированы и требуют от наставника пристального внимания прежде всего к себе самому". "Но только имея столь высокие цели и ориентиры, - подчеркивает она, - мы можем воспитать детей и подростков в русле традиционных ценностей нашего общества".

Для повышения престижа наставничества в этом году, как сообщила президент, академией учрежден Нагрудный знак "Наставник в науке РАО". Он вручается ученым, имеющим стаж работы в сфере науки и образования не менее 10 лет, внесшим особый вклад в подготовку кадров высшей квалификации, активно занимающимся научной стажировкой, оказанием постоянной и эффективной помощи молодым ученым.

И вновь о качестве диссертационных работ

Естественно, педагогическая наука требует постоянного повышения качества научно-педагогических исследований. Это означает, что часть педагогов, опираясь на свой опыт, уходят в науку и защищают кандидатские и докторские диссертации. Они разные по своему содержанию и по качеству, но некоторые иногда вызывают нарекания. В связи с этим коллектив ученых под руководством вице-президента РАО академика Владимира Филиппова, являющегося к тому же и президентом ВАК, разработал критерии, способствующие повышению научного уровня диссертационных исследований. Они прошли всестороннюю экспертизу в отделениях РАО, в экспертном совете ВАК, обсуждались научной общественностью. Ученые получили тысячи предложений от всех диссертационных советов в области педагогики и психологии в нашей стране.

Конечно, коллектив, работавший над этой темой, особое внимание уделил выбору тематик исследования. В результате многократной экспертизы был сформирован Перечень актуальных тематик диссертационных исследований в сфере наук об образовании, их получилось почти две тысячи. Документ направлен в научные организации для использования при определении тем диссертаций, причем, как отметила докладчик, он не раз и навсегда определен, а будет ежегодно актуализироваться.

Подход к компьютеру у педагогов и учеников разный

Докладчик уделила внимание работе Центра развития педагогического образования РАО. В частности, его сотрудники провели мониторинг формирования цифровой грамотности и освоения актуальных цифровых сервисов студентами педагогических направлений. Интересно, что большинство молодых педагогов (более 70%) считает, что "они менее готовы к использованию цифровых технологий, чем их ученики". Это исследование стало составной частью при разработке программы изучения и научно-методического сопровождения процессов цифровой трансформации в высшем образовании.

Сегодня студент – завтра педагог

Говоря о развитии педагогики, невозможно обойти вниманием и изучение портрета студента – будущего педагога. Этим вопросом занялись сотрудники Центра развития образования РАО под руководством Екатерины Уба. Они провели социологическое исследование "Социокультурный портрет современного студента педагогического вуза". В этом исследовании приняли участие немногим менее четырех тысяч студентов из 25 вузов. Главный вывод: за последние 20 лет возросла значимость для студентов таких критериев, как выбор места будущего трудоустройства, возможность карьерного роста, хороший коллектив, престижность. Но интересна одна позитивная тенденция – увеличение у студентов педагогических вузов стремления работать по специальности. Если во время опросов в 2003 году их было 20%, то в прошлом году – уже половина респондентов. Немаловажен и тот факт, что две трети опрошенных твердо уверены, что "найдут работу по специальности".

Ушинский и "ушинка"!

Президент академии не могла не затронуть и тему научного наследия великого русского педагога Константина Ушинского. В прошлом году, в частности, проводилась Международная научно-практическая конференция, на которой рассматривались лучшие практики духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, методики обучения русскому языку. Были представлены результаты передовых научных исследований в области педагогики и психологии образования.

Президент РАО высказала особую благодарность коллективу Педагогической библиотеки имени К.Д.Ушинского и ее руководителю Виталию Юрьевичу Сурдилло, отметив, что в библиотеке состоялась торжественная акция "Педагогика: наследие". Ее цель – обратить внимание на важность сохранения и популяризации трудов выдающихся отечественных ученых, учителей и наставников. Прошла также юбилейная выставка "К.Д.Ушинский и современники: взгляды на образование". На базе библиотеки имени К.Д.Ушинского прошел цикл научно-просветительских лекций "Кино. Школа. Ушинский".

Президент РАО Васильева сообщила, что в рамках проекта "К.Д.Ушинский – гордость России" проведена виртуальная обзорная выставка, подготовленная по материалам биографии педагога и воспоминаний о нем его близких людей. Интересно, что в очном формате выставку посетили 10 тыс. человек, а в онлайн-формате – более 100 тыс. В докладе президент отдельно поблагодарила все коллективы, участвовавшие в подготовке двух важных изданий: книги "Российская академия образования: 80 лет, юбилейное издание" и справочника "Российская академия образования: персональный состав 1943-2023 годы".

Значимую часть доклада составила тема "научных основ реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза". В частности, в сентябре прошлого года прошла Всероссийская научно-практическая конференция на эту тему, организованная совместно с Минобрнауки России. В течении двух дней представители различных уровней государственной власти, научного сообщества обсуждали стратегические ориентиры для системы высшего образования, способствующие сохранению и развитию традиционных ценностей.

С сентября прошлого года в вузах начали читать курс "Основы российской государственности". Новая дисциплина разработана и включена в учебные программы в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина.

Эпилог

В работе общего собрания принимали участие более 200 ученых. Среди приоритетов на будущее – фундаментальные исследования в области физиологии, просветительская деятельность, разработка новых программ в сфере естественно-научных дисциплин.

На встрече с прессой президент РАО Ольга Васильева в связи с этим сказала: "Сейчас нам как никогда нужны хорошие знания по физике, химии, биологии и математике. Нужно понять, как сделать так, чтобы наши дети выбирали после окончания школы инженерные специальности и не боялись сдавать предметы естественно-научного цикла. И сейчас, в Год семьи, а это очень важное событие для жизни страны, нам очень важно, чтобы мы работали все вместе: школа, семья, ребенок. И конечно, работа эта невозможна без научных подходов".