ГТЛК получила еще 6,6 млрд рублей из ФНБ на вертолеты для единой дальневосточной авиакомпании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получило очередной транш из Фонда национального благосостояния на реализацию инвестпроекта по поставке воздушных судов единой дальневосточной авиакомпании в объеме 6,6 млрд рублей, сообщил лизингодатель.

За счет этих средств ГТЛК профинансирует производство 6 вертолетов Ми-171А3 со сдачей в 2026 году.

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина России.

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году на базе компании "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний", "Якутии", "Полярных авиалиний", "Камчатского авиапредприятия", "ЧукотАвиа".