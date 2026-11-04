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Песков сообщил, что повестка саммита РФ-КНР-США согласовывается и с Пекином, и с Вашингтоном

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Повестка саммита Россия-КНР-США в Шэньчжэне в настоящее время согласовывается между сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она согласовывается сейчас", - сказал он "Первому каналу", отвечая на вопрос о возможной повестке этих переговоров.

Представитель Кремля пояснил, что согласование идет как с Пекином, так и с Вашингтоном.

В китайском Шэньчжэне 18-19 ноября пройдет саммит АТЭС.


Шэньчжэн Дмитрий Песков
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