Заморозки прогнозируются в регионах Урала, Сибири и Поволжья

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Понижение температуры и заморозки прогнозируются в регионах юга западной Сибири, юга Урала и в Заволжье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень нестандартная ситуация на азиатской части страны в Сибирском федеральном округе. Юг Сибири будет находиться в холодной части антициклона. (...) Поэтому, в большинстве районов юга западной Сибири температура будет понижаться до нуля и ниже, заморозки прогнозируются", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что если в пятницу в Новосибирской области температура была около плюс 30 градусов, то уже в субботу она понизится сразу на 10 градусов, а к середине следующей недели "понижение приведет к тому, что температура будет ниже нормы на 8-10 градусов". Аналогичная ситуация и в Алтайском крае.

"Начиная со вторника, среды уже понижение ночью температуры до отрицательных значений и заморозки", - сказал Вильфанд.

В Омской области 25-26 мая заморозки до минус 5 градусов. 27-26 мая в Томской и Новосибирской областях заморозки от 0 до минус 3 градусов.

Понижение температуры приведет и к неблагоприятным явлениям. Так, в Новосибирской, Томской областях, в Алтайском крае и в Республике Алтай прогнозируются сильный дождь, ливень, гроза, град, усиление ветра до 23 м/с, в Алтайском крае - до 25 м/с.

Понижение температуры прогнозируется и на юге Урала. "Уже с 24 мая в Тюменской области, сильные осадки, мокрый снег, дождь, гололедно-изморозевые явления. 24-25 мая - заморозки до минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.

24-25 мая в Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до минус 2, в Курганской области - до минус 3.

Кроме того, низкая температура до заморозков, как уточнил Вильфанд, будет в Приволжском федеральном округе, а именно - в Заволжье. Так, в Самарской области ночью прогнозируется до минус 1, дневные температуры при этом будут высокими. В Оренбургской области 24-26 мая прогнозируются заморозки от 0 до минус 2 градусов. 24-26 мая в Удмуртии заморозки до минус 3 градусов, в Башкортостане до минус 5.