Вертолет Путина был в эпицентре атаки дронов ВСУ во время его поездки в Курскую область

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения массированной атаки дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) во время его посещения Курской области 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

"Вертолет президента был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, интенсивность атаки украинских дронов увеличилась во время полета вертолета президента РФ над Курской областью.

"Атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены", - заявил Дашкин.

20 мая Путин посетил Курск. Он пообщался с волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.