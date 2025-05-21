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Путин поддержал идею создать музей о событиях в Курской области 2024-2025 гг.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024-2025 годов.

"Сделаем, хорошее предложение", - сказал он на встрече с врио главы области Александром Хинштейном в ответ на его соответствующее предложение.

"События, которые на Курской земле произошли, конечно же, имеют огромное историческое значение. И крайне важно нам сохранить память о том, что здесь было, о героизме наших защитников, о героизме жителей региона. Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвящённого событиям в Курской области 2024-2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. Видел бы целесообразным создать такой музей в Курске с филиалом в городе Судже", - сказал глава региона.

Владимир Путин Курская область Александр Хинштейн РВИО Курск Суджа
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