Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Курскую область во вторник посетил строящуюся Курскую АЭС-2, сообщила пресс-служба Кремля.

"В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", - говорится в сообщении.

В ходе поездки президент также пообщался с представителями добровольческих организаций и встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

"Знаю, что у вас и других вопросов много" - отметил на встрече с Хинштейном президент. Он пригласил главу региона сесть к нему в машину, сказав: "по дороге поговорим".

После этого глава государства отправился на Курскую АЭС-2. На кадрах посещения атомной станции видно, что президента сопровождает вице-премьер Марат Хуснуллин.