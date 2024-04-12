Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Обществознание будет исключено из школьной программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года, освободившееся часы перейдут к истории, часы для изучения которой увеличат с 340 до 476, сказано в приказе Минпросвещения, опубликованном на портале правовой информации.

"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе - по 2 часа в неделю",- сказано в приказе.

Изменения, касающиеся истории и обществознания, вступают в силу с 1 сентября 2025 года и "применяются при приеме на обучение по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования соответственно, начиная с 2025/26 учебного года".

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях",- говорится в документе.

По действующей норме, на историю в школах отводится в общей сложности 340 часов.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что дополнительные часы для изучения истории будут за счет высвобожденных часов по обществознанию, его преподавание планируется начинать с 9 класса.