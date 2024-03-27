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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:32

Обществознание останется в школьной программе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Предмет "Обществознание" не будет отменен в школах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Уроки обществознания никуда не уходят, у нас предмет "Обществознание" остается", - сказал Кравцов в среду на заседании комитета Госдумы по просвещению, отвечая на соответствующий вопрос.

"Обществознание у нас начинается с 9-го класса, это будет практико-ориентированный курс, в том числе и правового воспитания", - добавил он.

По мнению министра, нужно "расширять предмет "История", делать его массовым по сдаче единого государственного экзамена". "Потому что понимание истории нашей страны, нашей культуры – это очень важно", - подчеркнул Кравцов.

Ранее со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщалось о предложении увеличить отводимые на изучение истории часы в школе до 476. Это будет сделано за счет высвобожденных учебных часов от обществознания, его предлагают начинать преподавать с 9-го класса.

Минпросвещения РФ
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