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Дагестан может сократить площади под рисом на фоне проблем с его реализацией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дагестан в 2025 году может сократить площади под рисом на 10 тысяч га на фоне проблем с его реализацией, сказал на Кавказском инвестфоруме заместитель председателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов.

"Динамика (площадей риса в Дагестане - ИФ) будет отрицательная на 10 тысяч га. У нас около 50 тысяч тонн риса еще не продано. Мы стараемся организовать работу с социальными объектами, военно-промышленным комплексом, но эта проблема еще есть. Если есть возможность, просим помочь в реализации риса-сырца", - сказал Абдулмуталибов.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос возобновления экспорта риса.

"Мы сигнал со стороны республики подтверждаем", - сказал Разин, отметив, что вопрос "будет как-то урегулирован".

Минсельхоз России прорабатывает перспективы возобновления экспорта риса и может рассмотреть этот вопрос после сбора урожая.

Дагестан в 2024 году собрал 165 тысяч тонн риса. В прошлом году рис был посеян в республике на площади 34,7 тысячи га.

Минсельхоз Дагестан Андрей Разин Нариман Абдулмуталибов
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