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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

РФ может временно запретить экспорт риса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия с 1 июля по 31 декабря этого года может запретить экспорт риса.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)", - говорится в документе.

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