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В России выявлены два случая COVID-19 XEC

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Два случая заболевания новым вариантом коронавируса ХЕС выявлены в России - в Ростовской области и в Уфе, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России (...) зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что XEC - это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних подвариантов коронавируса FLiRT Омикрона - KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы схожи с ранее циркулирующими вариантами, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Вариант XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% случаев, в Германии (15%) и Великобритании (8%), уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора отслеживают ситуацию с новым вариантом коронавируса XEC, который быстро распространяется в странах мира, при этом его симптомы схожи с подвариантами "омикрона".

Роспотребнадзор COVID-19 XEC Ростовская область Уфа
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