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В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вводить в России дополнительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса NB.1.8.1 не требуется; симптомы заболевания, вызванного новым вариантом, не отличаются от других циркулирующих вариантов вируса, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19. Введения дополнительных мер в связи с распространением варианта NB.1.8.1 не требуется", - сказал Чуланов журналистам.

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По его словам, тяжесть течения и симптомы заболевания, вызванного геновариантом NB.1.8.1, не отличаются от других циркулирующих вариантов вируса SARS-CoV-2.

"По данным НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России, в апреле 2025 года два случая выявлены у пациентов из города Санкт-Петербург. Оба случая закончились выздоровлением", - сообщил он.

"Ситуация по COVID-19 в РФ остается стабильной на протяжении многих недель. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск для здоровья населения, связанный с NB.1.8.1, оценивается как низкий на глобальном уровне", - добавил Чуланов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила "Интерфаксу", что вероятность того, что новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который вызвал рост заболеваемости в ряде стран, приведет к серьезному подъему заболеваемости в РФ, мала. По ее словам, подвариант является более заразным, однако заболевание протекает в легкой форме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 - NB.1.8.1 - вариантом под наблюдением. По данным ВОЗ, случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы в 22 странах. При этом в ВОЗ отметили, что несмотря на рост случаев и госпитализаций в некоторых странах, где NB.1.8.1 получил широкое распространение, текущие данные не указывают на то, что этот вариант приводит к более тяжелому течению заболевания, чем другие варианты.

Хроника 09 января 2020 года – 28 мая 2025 годаПандемия коронавируса
Владимир Чуланов COVID-19 Минздрав РФ
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