Суд в полном объеме удовлетворил требования Генпрокуратуры по "Саянскхимпласту"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры России передал в госсобственность АО "Саянскхимпласт" (Иркутская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Ранее об этом писал "Коммерсантъ".

"Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме ", - сказал представитель суда.

Возвращенное государству имущество передано как полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Ответчиками по иску стали бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена и двое детей, экс-гендиректор АО "Саянскхимпласт" Николай Мельник, ООО "Вектор", ООО "Саянскгазбетон".

Судебный процесс прошел в закрытом режиме, подробностей иска в суде не уточнили.

Генпрокуратура ранее весной подала этот иск в Хамовнический суд. Иск был зарегистрирован 2 апреля, днем позже - принят к производству. Суд также вынес определение об обеспечении (предварительной защите) иска.

"Саянскхимпласт" в ответ на иск заявлял, что его деятельность строилась на законных основаниях. "Решения о создании общества были приняты при непосредственном участии представителей государства. Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись", - заявляла компания.

По информации "Коммерсанта", иск был рассмотрен за два заседания.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.