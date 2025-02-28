Москва сможет договориться о работе мигрантов по одному патенту только с Подмосковьем

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области планируют разрешить мигрантам работать по одному патенту в двух регионах; соглашение может быть заключено между граничащими субъектами, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте экономической политики и развития.

"Действие законопроекта распространяется на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при этом соглашение может быть заключено между граничащими субъектами РФ. Соответственно, Москва сможет заключить соглашение только с Московской областью", - говорится в сообщении.

Москва и Московская область активно участвовали в разработке этого законопроекта, сообщили в департаменте.

Ранее РБК сообщил, что в России планируется расширить территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов. Такое изменение в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" подготовил Минфин. Планируется, что мигранты столичных агломераций смогут работать по одному патенту в двух регионах при условии заключения субъектами соглашения об этом.