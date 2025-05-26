Путин призвал зеркально отвечать иностранным компаниям, которые мешают развиваться российским

Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зеркальных действий в отношении иностранных IT-компаний, которые в свое время пытались "душить" Россию и заявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке.

"Надо их душить, согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить - надо отвечать им взаимностью, вот и все", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России в понедельник.

Так он откликнулся на прозвучавший в ходе встречи призыв ввести ограничения в отношении тех иностранных IT-компаний, которые в свое время заявили о своем уходе с российского рынка, но на самом деле сейчас продолжают занимать в нем свои ниши. Согласно приведенным на встрече данным, российская IT-отрасль от этого несет многомиллиардные убытки.

"Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Вот, коллега же говорил. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал Путин.