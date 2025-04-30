РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обновило перечень товаров, которые можно ввозить на территорию России без согласия правообладателя сразу после начала мировых продаж, убрав из него ноутбуки HP и Fujitsu, лазерные печатные устройства отдельных брендов и парфюмерно-косметическую продукцию, не относящуюся к лечебной.

Скорректированный перечень товаров для параллельного импорта опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Минпромторг РФ уже сообщал о намерении исключить из перечня продукцию брендов HP и Fujitsu под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 (машины вычислительные портативные массой не более 10 кг) и 8471 50 000 0 (блоки обработки данных). В министерстве указывали, что совокупная доля этих товаров на рынке РФ составляет 8,6%, при этом "российскими производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран".

"Исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - полагают в Минпромторге.

Исключение из перечня для параллельного импорта нелечебной косметики в министерстве объяснили ростом внутреннего производства (доля российских предприятий в производстве парфюмерно-косметической продукции оценивается Минпромторгом в 68,1%, при этом средняя недозагруженность мощностей составляет 40-60%), а также увеличением экспорта из дружественных стран.

"В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", - заявили в пресс-службе Минпромторга. Там добавили, что "доступность привычной для наших потребителей товарной линейки косметических средств будет обеспечена как российскими производителями, брендами из дружественных стран, так и с помощью поставок от официальных дистрибьюторов".

Также из перечня товаров для параллельного импорта исключены несколько иностранных брендов устройств печати - принтеров и многофункциональных устройств (МФУ), объединяющих функции принтера, сканера и копира. Речь идет о продукции в сегменте монохромных лазерных печатных устройств формата А3 и А4.

Решение "обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран", пояснили в министерстве.

По данным Минпромторга, в настоящее время объем производства соответствующих устройств печати российскими производителями составляет около 100 тыс. устройств, "с возможностью наращивания производственных мощностей". "По данным статистики, суммарная емкость российского регулируемого рынка лазерного печатного оборудования составляет порядка 800 тыс. устройств в год, из них около 40% поступает по параллельному импорту из недружественных стран. Российские производители совместно, а также в технологическом партнёрстве с компаниями из дружественных стран, способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых Минпромторгом России к исключению из параллельного импорта", - отметили в министерстве.