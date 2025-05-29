Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Конкретными наработками ведомство поделится ближе к осени

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минцифры планирует в ближайшие полгода определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России, сообщил на TAdviser Summit руководитель министерства Максут Шадаев.

"Я думаю, что в ближайшие полгода мы определимся с контурами политики в этой части. Доля трафика VPN сейчас увеличивается. При этом понятно, что с недружественными VPN, которые не выполняют требования российского законодательства, Роскомнадзор борется. При этом зачастую попадают, так сказать, в замес и корпоративные VPN, которые нужны (компаниям - ИФ)", - сказал он

"Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Потому что настало время договориться о единых правилах по VPN", - добавил министр.

Глава Минцифры пообещал поделиться конкретными деталями "ближе к осени".

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется в том числе для организации защищенного удаленного доступа сотрудников в компаниях и организациях.

Предоставление доступа к запрещенной в России информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, в связи с чем VPN, используемые для доступа к заблокированным ресурсам, блокируются через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). На конец октября 2024 года было известно о блокировке почти 200 VPN-сервисов. Кроме того, с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в Сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.