РКН запретил распространять научную информацию и статистику о VPN для обхода блокировок

Запрет вводится с 30 ноября 2024 года до 1 сентября 2029 года

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной в России, исключение будет сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Приказ Роскомнадзора, вносящий изменения в критерии оценки информации и отнесению ее к запрещенной в России для внесения в соответствующий реестр ведомства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года, говорится в его тексте. Документ опубликован 20 ноября, таким образом, он вступит в силу через 10 дней, то есть с 30 ноября.

Опубликованный летом проект документа предполагал его вступление в силу с 1 марта 2025 года.

В соответствии с приказом РКН, запрещенной теперь не будет признаваться только "научная, научно-техническая и статистическая информация о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи".

Прежняя, действовавшая с 1 марта версия приказа РКН предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются, в частности, "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ".

В пояснительной записке к проекту приказа РКН ссылался на норму ФЗ №149 "Об информации", согласно которой запрещается информация "о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", под которую, по его мнению, "попадают также VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям".

"Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", - писали авторы проекты.

При этом, отмечали в РКН, "VPN-сервисы могут разрабатываться и использоваться только для обеспечения защищенного доступа к информационным ресурсам и/или защищенного обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях", они не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальной информации, "в том числе для предотвращения утечки такой информации".

"В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе организации финансовой сферы", - было сказано в записке.

Президент 31 июля подписал федеральный закон, по которому информация о способах обхода установленных в России блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации РКН. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснял, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.