Что произошло за день: четверг, 29 мая
Заявление СВР о поставках боеприпасов на Украину из Сербии, взрыв в Ставрополье, встреча Владимира Путина и вдовы Синдзо Абэ
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву "вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету", сообщили в Службе внешней разведки РФ.
- Во дворе многоэтажного дома в Ставрополе произошел взрыв, погибли двое мужчин. Один из них - ветеран СВО Заур Гурциев, который был первым заместителем главы администрации города с 23 сентября 2024 года.
- Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ - вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ. На встрече президент РФ сказал, что Россия и Япония при Синдзо Абэ серьезно продвинулись на пути заключения мирного договора, но сейчас ситуация другая.
- ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье". Агрохолдинг продолжает владеть 100% долей группы и консолидировать финансовые результаты компании.
- Минцифры планирует за полгода определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России.
- Глава Минцифры допустил поэтапное ограничение доступа крупных российских компаний к зарубежным облачным сервисам, которым есть зрелые аналоги.
- Мособлдума предложила запретить по всей России аборты вне стационара. Депутаты решили направить обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
- США в июле начнут производство модернизированной ядерной авиабомбы В61 в версии 61-13 для оснащения стратегической авиации.
- DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели. По данным сайта LiveCodeBench, оценивающего модели по ряду метрик, она несильно отстает от разработанных OpenAI моделей o4-mini и o3.
- Сергей Семак продолжит работу в качестве главного тренера "Зенита".