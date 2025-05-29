Что произошло за день: четверг, 29 мая

Заявление СВР о поставках боеприпасов на Украину из Сербии, взрыв в Ставрополье, встреча Владимира Путина и вдовы Синдзо Абэ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оборонные предприятия Сербии через ряд стран-посредников поставляют боеприпасы Киеву "вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету", сообщили в Службе внешней разведки РФ.

- Во дворе многоэтажного дома в Ставрополе произошел взрыв, погибли двое мужчин. Один из них - ветеран СВО Заур Гурциев, который был первым заместителем главы администрации города с 23 сентября 2024 года.

- Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ - вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ. На встрече президент РФ сказал, что Россия и Япония при Синдзо Абэ серьезно продвинулись на пути заключения мирного договора, но сейчас ситуация другая.

- ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье". Агрохолдинг продолжает владеть 100% долей группы и консолидировать финансовые результаты компании.

- Минцифры планирует за полгода определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России.

- Глава Минцифры допустил поэтапное ограничение доступа крупных российских компаний к зарубежным облачным сервисам, которым есть зрелые аналоги.

- Мособлдума предложила запретить по всей России аборты вне стационара. Депутаты решили направить обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

- США в июле начнут производство модернизированной ядерной авиабомбы В61 в версии 61-13 для оснащения стратегической авиации.

- DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели. По данным сайта LiveCodeBench, оценивающего модели по ряду метрик, она несильно отстает от разработанных OpenAI моделей o4-mini и o3.

- Сергей Семак продолжит работу в качестве главного тренера "Зенита".