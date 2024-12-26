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Роскомнадзор сообщил, что штрафы для пользователей VPN-сервисов не предусмотрены

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию СМИ о том, что принятие проекта приказа ведомства о передаче ему операторами связи сетевых адресов приведет к штрафам российских пользователей VPN-сервисов.

"В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь, о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков", - добавила пресс-служба РКН.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что российских интернет-пользователей могут начать штрафовать за использование VPN-сервисов, одним из шагов к чему является вступление в силу приказа РКН, обязывающий операторов передавать ведомству сведения о сетевых адресах.

17 декабря РКН опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в ведомство информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в интернете на территории РФ, субъекта или части территории субъекта РФ.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 16 января.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для реализации норм федерального закона №216 от 8 августа 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон №216, запрещающий так называемые треш-стримы, а также вносящий поправки в целый ряд законодательных актов. В частности, согласно этому закону, операторы должны обеспечивать пропуск трафика на присоединённую сеть связи через технические средства противодействия угрозам, а также предоставлять в РКН информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

Между тем, 19 декабря пресс-служба РКН заверила, что "информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам".

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