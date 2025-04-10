Использующим VPN компаниям советуют отказаться от иностранных протоколов шифрования

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор рекомендует владельцам российских частных виртуальных сетей (virtual private network, VPN) отказаться при передаче данных от иностранных протоколов шифрования, а в случае технической необходимости их использования обратиться с заявлением в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

"Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации", - сообщила пресс-служба РКН.

"В случае технической необходимости просим направлять для проверки заявления с обоснованием и указанием IP-адресов, в отношении которых необходимо сделать исключение, в ЦМУ ССОП по электронной почте: white_list@cmu.gov.ru. Предоставленные данные будут внесены в списки исключений", - добавили в ведомстве.

На указанный адрес нужно отправить следующую информацию: наименование организации и ИНН, используемый протокол подключения, IP источника подключения (при наличии технической возможности), IP назначения подключения, цель использования соединения, контакты ответственного со стороны организации для взаимодействия, дополнительные комментарии (при необходимости).

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется в том числе для организации защищенного удаленного доступа сотрудников в компаниях и организациях.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов.

Предоставление доступа к запрещенной в России информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, в связи с чем VPN, используемые для доступа к заблокированным ресурсам, блокируются через ТСПУ. На конец октября 2024 года было известно о блокировке почти 200 VPN-сервисов. Кроме того, с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в Сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Минцифры 17 октября 2023 года сообщило, что использующие в своей работе VPN-сервисы компании могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в России ресурсов; для их устранения необходимо обратиться в РКН или в отраслевые ведомства. Если проблема не устранена, проинформировать об этом Минцифры.

Руководитель РКН Андрей Липов в конце октября 2023 года говорил, что регулятор не фиксирует массовых проблем с VPN у компаний, использующих их в своей работе, а возникающие - решаются в течение трёх часов; в "белые списки" регулятора на тот момент было внесено уже 12 тысяч IP-адресов.