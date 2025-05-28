Лавров сообщил Рубио о подготовке предложений к очередному раунду переговоров в Стамбуле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает российский МИД.

"Министр информировал М.Рубио о ходе реализации договоренностей Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Рубио, в свою очередь, "подчеркнул нацеленность Д.Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон".

"Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - сообщает МИД.

Сообщается также, что в ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.



