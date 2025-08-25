Поиск

Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об отмене экспортных пошлин на зерно

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об отмене пошлин на экспорт зерна, сообщается в ответе ведомства на резолюцию совместного заседания совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и комитета ТПП по развитию АПК, которое состоялось 27 июня.

Документ размещен в телеграм-канале Российского зернового союза.

Описав действующий в РФ с 2021 года механизм плавающих экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, Минсельхоз заявляет: "Данный механизм направлен на сохранение стабильности ценообразования на внутреннем рынке и обеспечивает гибкое регулирование внутренних цен в автоматическом режиме с учетом актуальной мировой экономической конъюнктуры, в связи с чем вопрос о его отмене не рассматривается".

Ведомство также обращает внимание на то, что доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры направляются на реализацию мероприятий действующих в АПК госпрограмм - по развитию сельского хозяйства, комплексному развитию сельских территорий, вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, а также госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (в части обеспечения финансирования ФГБУ высшего образования и федеральных государственных бюджетных научных учреждений, находящих в ведении Минсельхоза РФ).

Как сообщалось, вопрос о необходимости отмены экспортных пошлин на зерно поднимали и депутаты Госдумы, направлявшие письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. По их мнению, отмена может быть временной - до 2027 года и позволит повысить доходность сельхозпроизводителей.

Механизм "зернового демпфера" был введен в РФ со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17 875.

Минсельхоз РФ Российский зерновой союз
