Ассигнования аграриям от экспорта на зерно предлагается сократить в два раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Объемы поддержки сельского и рыбного хозяйства, формируемые за счет доходов от вывозных пошлин на зерно и аукционов по крабовым квотам, сокращены в проекте поправок к федеральному бюджету на 2025 год, внесенном в Госдуму.

Документ (№914318-8) размещен в понедельник в электронной базе данных парламента.

В частности, в статье 21 проекта закона ассигнования на поддержку аграрного сектора за счёт доходов от вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры снижены с 53,3 млрд рублей до 28,7 млрд рублей. Речь идет о поступлениях от экспорта за пределы стран - участниц Таможенного союза. Средства зарезервированы по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" и могут быть использованы по решению правительства РФ.

Также сокращены ассигнования на поддержку сельского и рыбного хозяйства за счет доходов от продажи крабовых квот. В прежней редакции закона на 2025 год на эти цели предусматривалось до 2,485 млрд рублей, в новой редакции сумма снижена до 430 млн рублей.

Объёмы на 2026 и 2027 годы по крабовым квотам сохранены: 4,8 млрд рублей и 3,9 млрд рублей соответственно.



