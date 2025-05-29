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Минсельхоз планирует скорректировать базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерно

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз не собирается отказываться от пошлин на экспорт зерна и перед новым сезоном (начинается 1 июля 2025 года) планирует скорректировать базовые цены для их расчета. Об этом сообщил начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК ведомства Сергей Смирнов.

"Отказываться от них (экспортных пошлин - ИФ) мы в ближайшее время не планируем. Тем не менее, каждый год перед началом сезона мы выходим с инициативами о корректировке механизма расчета пошлин путем изменения базовой цены, используемой при расчете конечной ставки пошлин", - сказал Смирнов на Всероссийском зерновом форуме в четверг.

Смирнов отметил, что конкретная информация о размере корректировки будет доведена до рынка в ближайшие дни. "Полагаю, что, скорее всего, изменения перед началом сезона будут", - добавил он.

Как подчеркнул Смирнов, плавающие экспортные пошлины являются одной из ключевых мер, направленных на поддержание стабильных цен на внутреннем рынке.

Минсельхоз
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