РФ передаст украинской стороне свой вариант меморандума по урегулированию на переговорах в понедельник

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация планирует передать украинской стороне свой вариант меморандума по урегулированию непосредственно на переговорах в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их подготовкой.

"Российский проект меморандума планируется передать украинской делегации непосредственно на переговорах", - сказал собеседник агентства.

При этом источник отметил, что Москва получила проект меморандума, подготовленного Киевом. Ранее о передаче российской стороне проекта документа сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Источник отметил также, что российская сторона выступила против участия в российско-украинских переговорах представителей Запада.

Переговоры делегаций РФ и Украины, как ожидается, в понедельник пройдут в Стамбуле. Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой Республики, переговоры назначены на 13:00 во дворце Чыраган.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российская делегация прибудет в Стамбул с проектом меморандума и другими предложениями о прекращении огня. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пояснял, что в основу меморандума будет положены принципиальные для России вещи - в первую очередь позиция относительно устранения первопричин конфликта.

Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Переговорщиков от Украины возглавляет министр обороны Умеров.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле.