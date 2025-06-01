РЖД выплатят родственникам погибших в результате ЧП в Брянской области по 2,2 млн руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Выплата родственникам погибших при обрушении моста в Брянской области составит 2,2 млн рублей, сообщила пресс-служба "Российских железных дорог" (РЖД) в воскресенье.

В компании добавили, что пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.

Железнодорожный оператор организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы.

В пресс-службе РЖД добавили, что на месте ЧП задействованы почти 200 железнодорожников и три восстановительных поезда.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По данным губернатора региона Александра Богомаза, семь человек погибли, еще 47 госпитализированы.