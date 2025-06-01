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Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии
Фото: Дмитрий Радченко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

На лечении в больницах находятся 39 пострадавших после обрушения моста в Брянской области, в том числе четверо детей.

Трое пострадавших, включая младенца, в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

"По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф", - отметил Кузнецов.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Детей, пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области, доставят в Москву, сообщили В столичном департаменте здравоохранения подтвердили, что в столицу доставят детей, пострадавших при крушении моста в Брянской области.

В ночь на 1 июня в Брянской области с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. По предварительной информации, погибли семь человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной ЧП стал подрыв моста.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Алексей Кузнецов Минздрав Брянская область
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