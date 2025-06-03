В больницах остаются 53 пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более 50 пострадавших при обрушении моста в Брянской области находятся на стационарном лечении; шесть из них, в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 53 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе трое детей", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Состояние шести пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценивают как тяжелое, сообщил он. 11 человек, в том числе ребенок, выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния, отметил Кузнецов.

За амбулаторной медицинской помощью обратились 52 человека.

Всем пациентам в полном объеме оказывается необходимая помощь, добавил помощник министра.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.