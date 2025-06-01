Пострадавшие при обрушении моста в Брянской области получат выплаты
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК), которая является дочерней компанией РЖД, сообщили, что пассажирам, находившимся в поезде при обрушении моста в Брянской области, возместят полную стоимость билета, а также начислят 20 тыс. баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".
"Компания подтверждает готовность выполнить все обязательства перед пассажирами поезда №86 Климов - Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем", - сказали в "СОГАЗ".
Там отметили, что страховая компания самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате.
"Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию документа, удостоверяющего личность, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший. Размер компенсации рассчитывается по таблице постановления правительства РФ в зависимости от тяжести травм. Обратиться можно и после завершения лечения", - разъяснили в страховой компании.
При этом, отметили в "Согазе", дополнительные выплаты по добровольному страхованию пассажиров осуществляются в соответствии с условиями договора.
В ночь на 1 июня с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. По предварительной информации, пострадали 47 человек, из них трое детей, погибли семь человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной ЧП стал подрыв моста.
С 1 января 2013 года в РФ действует Федеральный закон (№ 67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.
Страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров является фиксированной и составляет 2,025 млн руб. по каждому погибшему.
Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ (№ 1164), и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей.