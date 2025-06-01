Обрушение моста в Брянской области произошло из-за подрыва

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв.

"Произошел подрыв моста во время движения поезда Климово-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение", - сообщил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что пострадавший в результате ЧП восьмимесячный ребенок будет отправлен в Москву.

В ночь на воскресенье произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. Семь человек погибли, 66 пострадали, 47 госпитализированы.



В Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК), которая является дочерней компанией РЖД, заявили, что пассажирам, находившимся в поезде, возместят полную стоимость билета, а также начислят 20 тыс. баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".