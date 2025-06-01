Поиск

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях расследуются по статье УК РФ о теракте, заявила журналистам в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Ранее она сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях, не уточнив квалификации преступлений. Эти дела, отметила Петренко, будет расследовать центральный аппарат СКР.

Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. По данным МЖД, из-за этого произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Позднее ночью произошло обрушение железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
СКР Светлана Петренко Брянская область Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обрушение моста на поезд в Брянской области

Путин всю ночь получал доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Один пострадавший в Брянской области ребенок находится в реанимации

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии
Обрушение моста на поезд в Брянской области

СКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывов

Эксперты СКАН-Интерфакс зафиксировали рост интереса к Дню защиты детей

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области устраняют 180 человек и 60 единиц техники

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Обрушение моста в Брянской области произошло из-за подрыва

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Почти 50 человек госпитализированы после обрушения моста в Брянской области

Самолет Москва - Якутск не долетел до якутской столицы из-за технеисправности

Подрыв железнодорожного моста в Курской области

Железнодорожный мост рухнул в Курской области, есть пострадавшие

Железнодорожный мост рухнул в Курской области, есть пострадавшие
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области14 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2282 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области4 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });