Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях расследуются по статье УК РФ о теракте, заявила журналистам в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Ранее она сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях, не уточнив квалификации преступлений. Эти дела, отметила Петренко, будет расследовать центральный аппарат СКР.

Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. По данным МЖД, из-за этого произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Позднее ночью произошло обрушение железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.