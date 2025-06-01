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Один пострадавший в Брянской области ребенок находится в реанимации

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главный врач Брянской областной детской больницы Виктор Алекса рассказал о состоянии детей, пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области.

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"Двое детей находятся в наших отделениях. Ребенок с сотрясением головного мозга в психоневрологическом отделении, ребенок с перелом плеча в отделении травматологии и ортопедии, маленький пятимесячный ребенок в областной больница №1 в нейрохирургическом отделении, в реанимации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Алекса добавил, что дети находятся в стабильном состоянии. "Я думаю, что жизни их ничего не угрожает", - сказал главврач.

По его словам, скорее всего, детей заберут в Москву.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Брянская область
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