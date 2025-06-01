СКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела, они переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко не уточнила, по каким статья УК РФ возбуждены дела, однако она заявила, что мосты рухнули в результате подрывов.

"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - сказала представитель СКР.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3:00 "также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу".

"В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области. По данным МЖД, из-за этого рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по словам Богомаза, стал подрыв.

Позднее ночью произошло обрушился железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.