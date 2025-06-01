Поиск

СКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела, они переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко не уточнила, по каким статья УК РФ возбуждены дела, однако она заявила, что мосты рухнули в результате подрывов.

"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - сказала представитель СКР.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3:00 "также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу".

"В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области. По данным МЖД, из-за этого рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по словам Богомаза, стал подрыв.

Позднее ночью произошло обрушился железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
СКР Светлана Петренко Курская область Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обрушение моста на поезд в Брянской области

Путин всю ночь получал доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Один пострадавший в Брянской области ребенок находится в реанимации

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Эксперты СКАН-Интерфакс зафиксировали рост интереса к Дню защиты детей

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области устраняют 180 человек и 60 единиц техники

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Обрушение моста в Брянской области произошло из-за подрыва

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Почти 50 человек госпитализированы после обрушения моста в Брянской области

Самолет Москва - Якутск не долетел до якутской столицы из-за технеисправности

Подрыв железнодорожного моста в Курской области

Железнодорожный мост рухнул в Курской области, есть пострадавшие

Железнодорожный мост рухнул в Курской области, есть пострадавшие
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области14 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2282 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области4 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });