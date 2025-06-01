Еще один участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Участок Унеча-Жеча в Брянской области получил повреждение железнодорожных путей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье.

"Сегодня в 10:52 на участке Унеча-Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке движение пригородных и пассажирских поездов не осуществляется.

В ночь на воскресенье на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Позднее ночью обрушился железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу.

По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, мосты рухнули в результате подрывов.